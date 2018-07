Tiếp tục khám nhà bà chủ vô nhân tính tra tấn dã man người giúp việc

Diễn biến mới nhất vụ bà chủ tra tấn dã man người làm thuê ở Gia Lai: Thông tin trên Người Lao Động cho biết, sáng 29/7, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cùng nhiều lực lượng tiếp tục đưa Nguyễn Thị Hà (tên gọi khác Nga "vọc", SN 1979) về dãy nhà trọ đang tạm trú ở ở số 475, đường Lý Thái Tổ, tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku để tiếp tục khám xét. (Ảnh: Người Lao Động) Các ngả đường dẫn về nơi khám xét đều có công an chốt chặn, hạn chế việc tiếp cận hiện trường. Dù vậy, rất đông đảo người dân hiếu kỳ đã có mặt gần hiện trường để theo dõi quá trình khám xét. (Ảnh: Người Lao Động) Dù đứng theo dõi đông nhưng khi lực lượng công an mời vào thì nhiều người chứng kiến quá trình khám xét từ chối. Sau đó, chỉ có một người dân đồng ý. Lực lượng chức năng đã khám xét nhiều phòng trọ và trong khuôn viên khu nhà trọ. Việc khám xét kéo dài đến chiều cùng ngày. (Ảnh: Người Lao Động) Mâu thuẫn khi sử dụng ma túy, một đối tượng bị đánh tử vong: Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành điều tra hiện trường vụ án giết người xảy ra ngày 27/7 tại khu vực hồ Ngự Hà, đường Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, thành phố Huế. Nghi can gây ra vụ giết người là Lý Trực Đỉnh - ảnh (39 tuổi, trú tại chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu, thành phố Huế). Nguyên nhân vụ án mạng do các đối tượng mâu thuẫn trong việc mua, chia và sử dụng ma túy dẫn tới xô xát, ẩu đả, một đối tượng nhảy xuống hồ Ngự Hà để tránh nhưng bị ném đá tử vong. Trong ảnh, khu vực sông Ngự Hà, nơi xảy ra vụ án. Bắt thêm 5 đối tượng trong vụ gây rối tại Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố thêm 9 đối tượng, trong đó áp dụng biện pháp bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản xảy ra tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí vào ngày 11/6. Như vậy, trong vụ án gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản xảy ra tại Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí, đến nay, có 16 đối tượng đã bị khởi tố, trong đó bắt tạm giam12 đối tượng. (Ảnh: Công an Nhân dân) Trêu chọc vợ người khác, nam thanh niên bị đâm chết ở Quảng Ninh: Liên quan đến vụ nam thanh niên bị nhóm côn đồ truy sát, đâm gục ở Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2 nghi phạm gây ra vụ án mạng là Nguyễn Văn Huy (SN 1986) và Nguyễn Văn Quy (SN 1984, cùng ở tổ 57, khu Hải Sơn 1, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) vừa ra đầu thú. Nam thanh niên ngáo đá nhốt người yêu rồi đốt phòng trọ: Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang giám sát Nguyễn Xuân Phong (SN 1980, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) chờ bình phục nhằm làm rõ, xử lý hành vi phóng hỏa khiến nhiều người bị thương. (Ảnh: Vietnamnet)

