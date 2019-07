Tỉnh Kon Tum họp báo vụ người dân chiếm đất trái pháp luật

Ngày 7/7, tại thành phố Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Họp báo chính thức thông tin về vụ việc người dân chiếm đất trái pháp luật tại thôn Plei Sar, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum. Tham dự buổi họp báo có phóng viên thường trú một số cơ quan báo chí Trung ương, địa phương cùng đại diện Tập đoàn cao su Việt Nam, chính quyền và một số sở, ngành chức năng của tỉnh.

Thông tin về vụ việc, ông Đặng Quang Hà, Chánh Văn phỏng UBND tỉnh Kon Tum cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xảy ra vụ việc người dân thôn Plei Sar, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum chiếm đất trái pháp luật khu đất trên 209 ha có nguồn gốc Nhà nước quản lý và cho Công ty TNHH Một thành viên cao su Kon Tum thuê để trồng cao su. Sau khi xảy ra sự việc, kết quả thanh tra của tỉnh và xác minh, rà soát của Thanh tra Chính phủ đã kết luận, khẳng định quá trình quản lý sử dụng đất không có tranh chấp với người dân.

Ông Đặng Quang Hà, Chánh Văn phỏng UBND tỉnh Kon Tum thông tin về vụ việc.

Bởi vậy việc người dân kiến nghị trả lại diện tích trên 209 ha nêu trên để tự chia đều là không đúng thực tế và không có sơ sở pháp lý để giải quyết. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc thông tin từ người dân cho rằng, nguồn gốc trên 209 ha đất này trước đây là của người dân, ông Phạm Đức Hạnh, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum nêu rõ: “Chúng tôi khẳng định nguồn gốc diện tích đất này của Nhà nước quản lý từ sau giải phóng đến nay. Không có hiện tượng dân sản xuất chồng lấn.

Công ty cao su Kon Tum thực hiện việc sản xuất kinh doanh cao su ở đây không bằng hình thức liên doanh liên kết. Không phải người dân góp đất bằng quyền sử dụng đất của mình vào việc phát triển cao su ở đây. Và đây là hình thức Nhà nước thuê dân tại chỗ tham gia làm công nhân".

Trước việc người dân thôn Plei Sar, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum chiếm đất trái pháp luật khu đất trên 209 ha, trong hơn 2 năm qua chính quyền và ngành chức năng của tỉnh Kon Tum đã kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích, lắng nghe tâm tư đồng thời tập trung giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân. Cụ thể địa phương đã quy hoạch, san ủi đường giao thông, phân lô khu đất có diện tích hơn 26ha để bố trí đất ở, đất sản xuất cho những hộ thực sự thiếu đất; vận động người dân trong thôn đăng ký làm công nhân, đăng ký trồng xen cây ngắn ngày trên diện tích cao su tái canh của Công ty TNHH Một thành viên cao su Kon Tum; quy hoạch để xây dựng nghĩa trang của xã Ia Chim…

Tuy nhiên bất chấp những nỗ lực của chính quyền địa phương và doanh nghiệp, một số đối tượng ở thôn Plei Sar vẫn không từ bỏ ý định chiếm đất. Những đối tượng này còn khống chế, xúi giục nhiều người dân trong thôn Plei Sar và thôn Lâm Tùng tiếp tục tham gia chiếm đất trái pháp luật đồng thời đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Để ổn định trật tự và giữ gìn sự tôn nghiêm của pháp luật, vào sáng hôm qua ngày 6/7, Công an tỉnh Kon Tum đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 12 bị can, đồng thời dẫn giải làm việc với 24 đối tượng liên quan tới việc chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật và xúi giục người lân lấn chiếm đất đai. Đại tá Nguyễn Hồng Ngọc, Trưởng Công an thành phố Kon Tum cho biết, kể từ tháng 7/2017 đến nay nhiều lần người dân thôn Plei Sar trong quá trình lấn chiếm đất đai trái phép đã vi phạm pháp luật. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Tuy nhiên việc thực hiện gặp rất nhiều khó khăn.

Trưởng Công an thành phố Kon Tum - Nguyễn Hồng Ngọc cho biết: “Cụ thể, chúng tôi đã khởi tố 4 vụ án hình sự về các hành vi: chống người thi hành công vụ; cố ý hủy hoại tài sản; bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Chúng tôi đã khởi tố 16 bị can liên quan đến các tội danh này. Đây là những người cầm đầu, lôi kéo, xúi giục, kích động người dân vi phạm pháp luật. Tuy nhiên những người này không hợp tác với cơ quan điều tra. Khi chúng tôi triệu tập thì họ lôi kéo Nhân dân cùng tập trung đông người, khiến Cơ quan điều tra không làm việc được. Khi chúng tôi tiến hành lệnh bắt thì họ tập trung rất đông người bắt lại cán bộ”.

Tại buổi Họp báo chính thức thông tin về vụ việc người dân chiếm đất trái pháp luật tại thôn Plei Sar, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, người phát ngôn của UBND tỉnh Kon Tum cũng cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng bám địa bàn, nắm chắc tình hình, tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách an tâm lao động sản xuất để ổn định cuộc sống; đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành việc làm đường, phân lô, tiến hành giao đất cho những hộ dân thiếu đất sản xuất và đất ở; triển khai trồng tái canh cây cao su trên diện tích hơn 209ha; thực hiện tốt việc tuyển người dân vào làm công nhân và tạo điều kiện cho người dân trồng xen cây ngắn ngày giai đoạn cây cao su chưa khép tán.

Đối với những đối tượng vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những người nhẹ dạ, cả tin nghe theo xúi giục của các đối tượng cầm đầu có hình thức răn đe, giáo dục và biện pháp xử lý thích hợp./.