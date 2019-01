Tổ chức đánh bạc ngoài cánh đồng, 6 đối tượng bị bắt

PC_Article_AfterShare_1

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, công an huyện Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Mười (sinh năm 1984, trú tại xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào) cùng 5 đối tượng khác về hành vi đánh bạc. Tang vật của vụ án

Trước đó, khoảng 15h30’ ngày 13/1, tại cánh đồng thuộc thôn Vũ Xã, xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tổ công tác Công an huyện Mỹ Hào phối hợp với Công an xã Dương Quang kiểm tra, phát hiện một số đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền gần 41 triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan. Sau khi tiến hành xác minh, phân loại các đối tượng, ngày 15/1/2019, Công an huyện Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong nhóm về hành vi đánh bạc.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Được biết, đối tượng xóc cái là Vũ Văn Mười, sinh năm 1984, trú tại xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào đã có tiền án về tội đánh bạc.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Hiện Công an huyện Mỹ Hào đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Chưa đủ bằng chứng con Phó Bí thư An Giang tổ chức đánh bạc VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định một số báo đã đưa tin không đúng về vụ việc con Phó Bí thư Tỉnh ủy tổ chức đánh bạc.

Đột kích trường gà, bắt giữ 63 đối tượng đánh bạc VOV.VN - Cảnh sát đột kích, bắt quả tang 63 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà.

Phú Quốc: bắt 16 đối tượng đánh bạc ăn tiền VOV.VN - Công an huyện Phú Quốc bắt quả tang, tạm giữ 16 đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống ở thị trấn An Thới.