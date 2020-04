Tổ công tác theo dõi, bắt quả tang 5 thanh niên mua bán ma túy

Vào 22h ngày 10/4, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) chủ trì phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng Mường Cai, Công an xã Mường Hung, huyện Sông Mã (Sơn La) phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.



5 đối tượng tàng trữ và mua bán trái phép gần 1.000 viên ma túy tổng hợp

(Ảnh: Công an Sơn La)

Cụ thể, trong khi làm nhiệm vụ tại bản Cát, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng Trần Dương Hoàng Lâm, sinh năm 1998, trú tại tổ 4, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La và Lò Đức Anh, sinh năm 2000, trú tại bản Pọng, xã Hua La, thành phố Sơn La về hành vi cất giấu trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ tại chỗ gần 1.000 viên ma tuý tổng hợp, 01 xe mô tô, 02 điện thoại di động.



Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sông Mã đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Minh Thanh; Đinh Ngân Hà và Lê Thu Hiền đều sinh năm 1999, cùng có hộ khẩu thường trú tại thành phố Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.



Được biết, 2 đối tượng Trần Dương Hoàng Lâm và Lê Minh Thanh đã có 01 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.