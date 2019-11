Tóm gọn 2 đối tượng chuyên cướp dây chuyền vàng của phụ nữ

Ngày 22/11, thông tin Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công, truy xét mở rộng chuyên án về cướp giật tài sản, bắt giữ 2 đối tượng.

Một trong hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, lúc 17h ngày 21/11 Công an Đô Lương bắt giữ hai nghi can Phan Văn Hùng (27 tuổi), Đậu Trọng Hùng (24 tuổi, cùng trú tại xã Đại Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản. Hai đội tượng bị bắt giữ khi đang trên đường đi “săn mồi” tại địa bàn huyện Đô Lương, Nghệ An. Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy Exiter và hai điện thoại di động.



Đấu tranh mở rộng chuyên án bước đầu hai nghi can khai nhận, từ tháng 6 đến tháng 11/2019 cả hai đã thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường (chủ yếu là dây chuyền vàng) trên địa bàn các huyện Yên Thành, Đô Lương, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và TP.Vinh.

Hiện Công an Đô Lương tổ chức truy xét nhanh, thu được năm dây chuyền bằng vàng do hai nghi can đã bán tại các cửa hàng vàng ở huyện Con Cuông, Yên Thành, Nghi Lộc. Tổng trị giá hơn 130 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương tiếp tục làm rõ./.