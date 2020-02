Tóm gọn 2 đối tượng trộm cáp quang đem bán

Chiều 13/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi (SN 1982), trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và Lê Tôn Việt (SN 1985), trú tại xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

2 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 30/1/2020, Nguyễn Văn Lợi và Lê Tôn Việt rủ nhau đến thôn 10, xã Nam Bình huyện Đắk Song cắt trộm dây cáp quang viễn thông để bán lấy tiền tiêu xài. Cả 2 dùng kìm cộng lực và một số dụng cụ khác cắt được 147kg cáp viễn thông, rồi thuê xe ô tô chở lên Thành phố Gia Nghĩa bán.

Khi đang đưa cáp lên xe thì bị các cán bộ VNPT Đắk Song phát hiện nên các đối tượng bỏ chạy.

Quá trình điều tra, ngày 5/2, Công an huyện Đắk Song đã bắt được Nguyễn Văn Lợi khi đang lẩn trốn ở thành phố Gia Nghĩa và 2 ngày sau tiếp tục bắt giữ Lê Tôn Việt khi đang lẩn trốn tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện 5 vụ trộm cắp dây cáp viễn thông trên địa bàn xã Nam Bình và Trường Xuân, huyện Đắk Song.

Vụ việc đang được Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra, làm rõ./.