Tóm gọn 2 đối tượng trong đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia phá thành công Chuyên án 120H, bắt quả tang đối tượng Trần Trọng Tình (sinh năm 1994), ở xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua Hương Sơn, Hà Tĩnh về Thanh Hóa tiêu thụ.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án.

Theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 2h ngày 15/1, tại Quốc lộ 1A , đoạn qua địa bàn xã Minh Lâm, huyện Tĩnh Gia, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia bắt quả tang đối tượng Trần Trọng Tình đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua Hương Sơn, Hà Tĩnh về Thanh Hóa tiêu thụ. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 4kg ma túy đá, 1 xe ôtô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Cũng trong ngày 15/1, khoảng 11h tại QL 1A (đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương), Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Hoài Nam (sinh năm 1974), ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang điều khiển xe ô tô bán tải vận chuyển 10 bánh heroin từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ.

Đối tượng Trần Hoài Nam và tang vật vụ án.

Khám xét nơi ở của Trần Hoài Nam, lực lượng công an đã thu giữ 1 súng Cold, 16 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, cả 2 đối tượng Trần Trọng Tình và Trần Hoài Nam đều nằm trong các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện, các vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.