Tóm gọn 2 tên trộm dùng xà beng đục két sắt nhà dân

Video: Hai tên trộm đột nhập vào nhà dân, dùng xà beng đục két sắt

Ngày 14/7, đại diện Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Viễn (35 tuổi) và Nguyễn Văn Lực (26 tuổi), cùng trú tại thôn 10, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Ngày 5/7, gia đình anh L.V.N. (trú đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bảo Lộc) đi vắng. Viễn và Lực theo dõi nhiều ngày rồi chuẩn bị khẩu trang, bao tay và dùng xà beng cạy cửa đột nhập vào nhà anh N.



Vào nhà anh N., hai tên này phá két sắt rồi lấy đi 200 triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều tài sản khác có giá trị lớn.



Camera ghi lại hình ảnh tên trộm. (Ảnh cắt từ clip)

Liên tiếp xảy ra án mạng, trộm cắp vì không có tiền cá độ bóng đá VOV.VN - Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang tạm giữ đối tượng vào viện trộm tiền đi cá độ. Trong khi, công an tỉnh Quảng Nam đang truy bắt nghi can đâm chết người vì không vay được tiền để cá độ.

Bị nghi đột nhập trộm cắp, nam thanh niên bị chủ nhà đánh chết VOV.VN - Bị nghi đột nhập trộm cắp tài sản, chủ nhà dùng búa đánh đập nạn nhân đến chết rồi báo công an.

Đang thụ án, “nữ quái” vẫn tiếp tục trộm cắp VOV.VN - “Nữ quái” đang có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục lang thang đến huyện khác để ăn trộm.

Thanh Hải/VTC News

Tại cơ quan điều tra, cả 2 nghi can khai nhận, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, dùng xe gắn máy để bỏ trốn khỏi hiện trường và chia nhau tiền tiêu xài.Anh N. về nhà xem lại camera an ninh và phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an.Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường, trích xuất camera an ninh và truy bắt được 2 nghi can tại nhà riêng ở thôn 10, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm.Theo cơ quan điều tra, 2 tên này trước đó từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra khỏi tù chưa được bao lâu, 2 tên trộm lại tiếp tục tái phạm.Trong mùa bóng World Cup 2018, tỉnh Lâm Đồng từng xảy ra nhiều vụ trộm cắp nghi do thua cá độ./.