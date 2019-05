Tóm gọn đối tượng bán 2 cô gái sang Trung Quốc lấy 34 triệu đồng

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ đối tượng có hành vi buôn bán người sang Trung Quốc.



Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện đối tượng đưa 2 phụ nữ đi bán (Ảnh FB Th.Th).

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó khoảng 16h15 ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1.7 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành kiểm tra chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 37B-013.18 đang di chuyển qua địa bàn thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.



Kiểm tra trên xe, công an đã bắt giữ đối tượng Vi Thị Huyên (SN 1985, trú bản Kẻ Gia, Thạch Ngàn, Con Cuông) đang đưa 2 cô gái để bán sang Trung Quốc gồm: Lô Thị Th (SN 1985) và Lô Thị M (SN 1989, cùng trú tại xã Tam Đình, Tương Dương).



Bước đầu đối tượng Huyên khai nhận đang đưa Th và M đi xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh) để bán sang Trung Quốc với giá 17 triệu đồng/người.



Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã đưa đối tượng Huyên cùng 2 nạn nhân về trụ sở công an để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc./.

