Tóm gọn ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản khiến người dân hoang mang

Ngày 30/4, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã bắt giữ nhiều đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn.



Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2020 đến nay, trên địa bàn huyện và các vùng phụ cận thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm tài sản (xe máy, gia súc, gia cầm) và hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng thường đi từng cặp trên một xe máy, khi phát hiện gia đình nào sơ hở thì các đối tượng thực hiện hành vi trộm tài sản. Đồng thời, một số đối tượng khác còn lợi dụng chỗ quen biết, mượn tài sản như xe máy, xe đạp điện… của người dân nói là đi công việc nhưng thực chất là đem đi cầm đồ hoặc bán lấy tiền tiêu xài…

Những vụ trộm liên tiếp xảy ra khiến người dân bất an, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Trong lúc Công an huyện Nghi Lộc đang tập trung làm rõ Quá trình đang tập trung điều tra, trên địa bàn lại tiếp tục xảy ra hai vụ trộm. Cụ thể: khoảng 1h ngày 26/4, các đối tượng đột nhập vào nhà anh Nguyễn Huy Tương (SN 1962, trú tại xã Nghi Trường) bắt trộm 6 con dê có trọng lượng 120kg giá trị trên 30 triệu đồng. Tiếp đó, trưa ngày 27/4, nhà anh Trần Thọ Phương (SN 1984, trú tại xã Nghi Xuân) cũng bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 xe máy Wave anpha màu xanh.

Khoảng 12h ngày 29/4, Công an huyện phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng gồm: Nguyễn Phú Hoàng (SN 1999), Lê Thanh Tú (SN 2000), Nguyễn Anh Tuấn (SN 2000), Nguyễn Hùng (SN 2003), Nguyễn Phú Trung (SN 1997), Lê Đức Quang (SN 2001), đều trú tại xã Nghi Trung; Nguyễn Văn Anh (SN 1989), trú tại xã Nghi Thái; Trần Văn Hùng (SN 1989), trú tại xã Nghi Hoa; Nguyễn Tiến Lộc (SN 2001), trú tại xã Nghi Xuân; Phạm Ngọc Hùng (SN 2004), trú tại TX Cửa Lò về hành vi: Trộm cắp tài sản, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 1/2020 đến nay đã thực hiện trót lọt 20 vụ trộm trên các địa bàn huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Cửa Lò. Lực lượng công an đã tiến hành thu giữ tang vật và vật chứng liên quan.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.