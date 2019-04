TPHCM: Nam thanh niên nghi bị “ngáo đá” giết mẹ ruột

Thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TPHCM xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc con trai giết mẹ ruột trong tình trạng ngáo đá.



Trước đó, khuya 17/4, nhiều người dân phát hiện Vũ Văn Tâm (SN 1990, quê tỉnh Trà Vinh) tay cầm con dao, trên người có nhiều thương tích và biểu hiện bất thường. Nam thanh niên cầm đi khắp xóm và sau đó chạy sang nhà ông Nguyễn Văn Bẹp (SN 1961, ngụ ấp 5, xã Vĩnh Lộc B) gây hấn. Ông Bẹp kịp thời đóng cửa nên Tâm không thể vào nhà. Trong lúc điên cuồng đập bể cửa kính để vào nhà ông Bẹp thì công an địa phương kịp thời có mặt khống chế đối tượng.

Do trên người có nhiều vết thường và có dấu hiệu thần kinh không ổn định nên công an đã đưa đối tượng đi bệnh viện. Lực lượng chức năng đến nhà đối tượng tại tổ 13, ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để làm việc thì phát hiện bà Lâm Thị Kha (SN 1951) mẹ ruột của Tâm nằm ngục chết dưới nền nhà, trên người với nhiều vết thương. Công an thu được tại hiện trường hai con dao còn dính máu.

Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Bình Chánh xác định trước đó đối tượng Tâm đã dùng dao gây thương tích ở cổ đối với mẹ ruột khiến bà tử vong tại chỗ (nghi vấn bị "ngáo đá" do sử dụng ma túy tổng hợp). Hiện Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên/.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Nam thanh niên ngáo đá tự cứa cổ ở Hải Dương VOV.VN - Một thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã tự dùng dao cứa cổ ở Hải Dương.