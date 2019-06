Tranh chấp đất đai, em chồng rút dao đâm chị dâu tại Hà Nội

Sáng 13/6 tại căn nhà số 12 ngõ 57 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội đã xảy ra vụ em chồng đâm chị dâu vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Phúc, 70 tuổi, chủ nhân ngôi nhà này.

Căn nhà số 12 nơi xảy ra vụ việc.

Theo người dân ở đây kể lại, nghi can là em chồng bà Phúc ở Hoài Đức. Sáng 13/6, nghi can bắt xe taxi từ Hoài Đức đến nhà bà Phúc để nói chuyện về phân chia đất đai ở quê. Sau đó, đôi bên phát sinh mâu thuẫn. Do lời qua tiếng lại và không kiểm soát được hành vi, nghi can đã rút dao đâm vào lưng khiến nạn nhân bị trọng thương.

Sau khi gây án, đối tượng lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo một số nhân chứng, đối tượng đã lên một chiếc xe ô tô đợi sẵn ở đầu ngõ và bỏ đi, để mặc nạn nhân.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Công an phường Bưởi ngay sau đó đã có mặt để lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời triển khai biện pháp truy bắt hung thủ. Hiện bà Phúc đã được chở đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sự việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

Hung thủ giết người, cướp vàng ở Yên Bái hơn 11 năm trước sa lưới VOV.VN - Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ kẻ giết người, cướp tài sản ở tiệm vàng Phú Quý, T.P Yên Bái sau hơn 11 năm truy tìm.