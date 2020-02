Tranh giành khách, hai nhà xe chém nhau nhập viện

Vào lúc 22h ngày 20/2 tại địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xảy ra vụ xô xát tranh giành khách giữa xe khách Ngân Hà mang biển kiểm soát 25B - 00172 và xe khách Quỳnh Quý, biển kiểm soát 25B - 00144, hậu quả làm 1 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Phụ xe Vũ Thế Quyền, nhà xe Ngân Hà nhập viện cấp cứu ngay trong đêm sau khi xô xát

Theo lời khai của phụ xe nhà xe Ngân Hà, chạy tuyến Than Uyên (Lai Châu) đi Mỹ Đình (Hà Nội), chiều cùng ngày, nhà xe có nhận được điện thoại của 2 khách đặt vé và chờ đón ở cầu Bản Bo, huyện Tam Đường.

Đến khoảng 21h40, xe đến cầu Bản Bo để đón khách thì không thấy khách đâu. Phụ xe gọi điện số máy đặt vé trước đó thì hành khách nói đã lên nhầm xe Quỳnh Quý chạy phía trước và nhà xe đi nhầm không cho xuống.

Ngay sau đó, nhà xe Ngân Hà gọi điện cho nhà xe Quỳnh Quý, hai bên to tiếng với nhau. Đến khoảng 22h, xe khách Ngân Hà đến xã Sơn Bình thì bị xe Quỳnh Quý chạy phía trước ép dừng lại. Từ trên xe, 3 người cầm gậy và dao lao xuống hành hung các phụ xe nhà xe Ngân Hà.

Hậu quả làm hai phụ xe nhà xe Ngân Hà là Vũ Thế Quyền, Khuất Tiến Phong bị trọng thương, trong đó anh Quyền bị chém rách đầu và nhiều vết thương do gậy đánh. Hai phụ xe được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tam Đường cấp cứu ngay trong đêm.

Vụ việc tranh giành khách dẫn tới xô xát, đâm chém nhau như lần này không phải là lần đầu xảy ra tại Lai Châu

Theo đại diện nhà xe Ngân Hà, 2 khách trên đặt vé xe Ngân Hà xuất bến lúc 20h30 và đón tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu) để về Hà Nội. Trong khi đó xe khách Quỳnh Qúy biển kiểm soát 25B - 00144 chạy tuyến Than Uyên (Lai Châu) - Lạng Sơn xuất bến lúc 19h30. Tuyến đường từ Than Uyên đến vị trí xô xát tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường dài khoảng 80km, nhưng nhà xe Quỳnh Quý phải mất tới 2,5 giờ mới tới nơi và thường xuyên xuất bến nhưng không đi ngay mà chạy lòng vòng để đón khách.



Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, đây không phải lần đầu xảy ra việc tranh giành khách giữa các nhà xe ở địa phương. Hiện Sở chưa nắm được thông tin, đang chỉ đạo bến xe xác minh cụ thể. Từ trước tới nay, các vụ việc xô xát liên quan đến tranh giành khách đều do lực lượng công an vào cuộc điều tra, lãm rõ. Sau khi có kết luận điều tra của Công an về vụ việc này, Sở sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tam Đường (Lai Châu) tiếp tục điều tra, làm rõ./.