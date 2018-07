Trêu chọc vợ người khác, nam thanh niên bị đâm chết ở Quảng Ninh

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị nhóm côn đồ truy sát, đâm gục ở Quảng Ninh, tối 28/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2 nghi phạm gây ra vụ án mạng vừa ra đầu thú. Cụ thể, chiều 28/7, được sự vận động, thuyết phục của Công an TP Cẩm Phả, 2 nghi phạm gây ra vụ án mạng vào trưa 27/7 đến Công an TP Cẩm Phả đầu thú.

Hai nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Huy (SN 1986) và Nguyễn Văn Quy (SN 1984, cùng ở tổ 57, khu Hải Sơn 1, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Hai nghi phạm gây ra vụ án mạng đến Công an TP Cẩm Phả đầu thú.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hải (SN 1988, ở tổ 3, khu Yên Cư, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, là công nhân ngành than).

Bước đầu, 2 nghi phạm khai nhận, trưa 27/7, vợ Huy cho biết cô vừa bị Hải đi qua nhà buông lời trêu chọc, sàm sỡ. Nghe vợ nói và chỉ tay về phía Hải, Huy liền đuổi theo đánh Hải. Trong lúc xô xát, Huy bị Hải cầm đá ném trúng ngực nên chạy vào nhà lấy tuýp sắt đuổi theo Hải.

Không may, Huy bị trượt chân ngã nên Hải giật được tuýp sắt tấn công Huy. Mặc dù được người dân gần đó chạy ra can ngăn nhưng hai bên vẫn lao vào hỗn chiến.

Thấy vậy, Nguyễn Văn Quy (bạn thân với Huy từ nhỏ) vào nhà cầm dao ra định đâm Hải nhưng cũng bị Hải dùng tuýp sắt chống trả.

Hiện trường vụ án mạng

Trong lúc hỗn chiến, Quy dùng dao đâm trúng ngực Hải rồi bỏ chạy. Còn Hải bước vài bước loạng choạng rồi ngã gục xuống đường. Gây án xong, Quy và Huy bắt taxi đi khỏi hiện trường rồi trốn ở Hải Dương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Cẩm Phả kết hợp với gia đình vận động, thuyết phục nên chiều 28/7, 2 nghi phạm đến Công an TP Cẩm Phả đầu thú khai nhận sự việc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận vụ việc, 2 nghi phạm cùng tang vật gây án và đang tiếp tục điều tra./.

