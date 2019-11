Trích xuất camera tìm ra đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Ngày 1/11, Công an huyện Diễn Châu cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Giáp (SN 1972, trú tại huyện Yên Thành) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 8/10 trên Quốc lộ 7 A, thuộc địa phận xã Diễn Phúc huyện Diễn Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe máy mang biển số 65F4 1404 cố tình vượt bên phải và đâm vào người đi xe đạp cùng chiều là ông Cao Xuân T (SN 1948, trú tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu). Vụ tai nạn khiến ông T bị thương nặng và đã tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây tai nạn, lái xe máy rời khỏi hiện trường.



Nhận được thông tin Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Qua trích xuất camera và phối hợp với các cơ quan Công an trong và ngoài tỉnh, Công an Diễn Châu đã triệu tập giáp đến làm việc. Tại cơ quan điều tra giáp đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Giáp về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” gây hậu quả nghiêm trọng./.

“Xe điên” gây tai nạn bỏ chạy rồi đâm hàng loạt người đi đường Hà Nội VOV.VN -Tối 24/1, chiếc xe ô tô 7 chỗ gây tai nạn bỏ chạy rồi đâm liên hoàn vào các xe khác khiến nhiều người trọng thương đi cấp cứu trên phố Hà Nội