Triệt phá băng nhóm buôn ma túy, ném lựu đạn vào trinh sát

Trưa nay (19/8), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá chuyên án 519E, điều tra làm rõ hoạt động của đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ trên 12kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đến thời điểm này, Công an TPHCM đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Vũ Ngọc Vân (sinh năm 1976, quê Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, nơi ở phường Long Trường, quận 9) và đối tượng Bùi Văn Điệp (sinh năm 1980, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, quận 9; là nguồn cung cấp ma túy cho Vân), cùng toàn bộ các đối tượng trong đường dây này.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh.

Theo điều tra, qua việc theo dõi nắm tình hình và chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, Công an quận Bình Thạnh phát hiện băng nhóm này. Công an Bình Thạnh đã phối hợp Công an quận Tân Phú, Công an quận 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy của Bộ Công an, lên kế hoạch phá án.

Lúc 3h sáng 21/6, các đối tượng cung cấp ma túy bị bắt gồm: Võ Thành Bảo, Bùi Đức Hiển, Dương Văn Lam trong khi lái ô tô mang ma túy từ Quảng Bình vào TPHCM giao cho Bùi Văn Điệp (ngụ quận 9). Có nguồn hàng, Điệp lái ô tô chở Bùi Văn An giao cho Đồng Quốc Huy 1kg ma túy đá và Huỳnh Bảo Anh 2 kg ma túy đá, sau đó mua lại 10 ngàn viên thuốc lắc để giao ngược cho Võ Thành Bảo. Cũng trong sáng ngày 21/6, Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang Vũ Ngọc Vân và Phạm Thị Nụ, quê Hải Hậu, Nam Định, tiếp tục thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp.



Qua đấu tranh khai thác, ngay trong chiều 21/6, Công an TPHCM đã bắt giữ thêm Bùi Văn Điệp, Nguyễn Phước Thiện, Trần Hải Đăng, ngụ phường 1, quận 5. Quá trình truy đuổi 2 đối tượng khác, trinh sát đã bị chống trả dữ dội.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết: "Trong quá trình chúng tôi truy đuổi, các đối tượng thông thuộc địa hình hơn, sau đó ném lại phía trinh sát một trái lựu đạn. Lúc đó trời mưa, dù các đối tượng trốn thoát nhưng trái lựu đạn đã rút chốt, nhưng ném trong vệ cỏ sát đường trời mưa đất mềm bị lún. Mỏ vịt chưa bung được, nên chưa nổ. Rất may mắn chứ nếu lựu đạn nổ anh em trinh sát sẽ có thương tích, thương vong".

Ngày 26/6, các trinh sát đã bắt được đối tượng Bùi Tấn Phát- đối tượng đã ném lựu đạn và tiếp tục truy xét đối tượng còn lại. Căn cứ lời khai của Bùi Văn Điệp, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ thêm Huỳnh Bảo An, khám xét căn nhà tại chung cư Milliennium số 132 Bến Vân Đồn và một căn nhà khác trên đường Tôn Đản cùng nằm trên địa bàn quận 4, thu giữ thêm 48 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Ông Ngô Minh Châu, PCT Ủy ban nhân dân TPHCM đánh giá cao nỗ lực của ban chuyên án.

Tổng tang vật hiện thu giữ từ chuyên án này gồm: 12,6 kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin (tương đương 17kg), 1 quả lưu đạn M67, 1 súng ngắn Retay P114 cal.9mm, 5 viên đạn, 2 xe ô tô, 21 điện thoại di động, 60 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM nhận định, chuyên án này, Công an Bình Thạnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có sự phối hợp chặt chẽ tích cực với Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy– Bộ Công an, qua đó khẳng định quyết tâm, trách nhiệm cao đối với việc đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm ma túy.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM đánh giá, từ đầu năm đến nay các đơn vị chức năng đã triệt phá bắt giữ hàng tấn ma túy, tình hình buôn bán, tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố tuy có giảm vẫn diễn biến phức tạp.

Hiện Công an TPHCM đã hoàn tất việc củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Thành Bảo, Dương Văn Lam, Vũ Ngọc Vân, Bùi Văn Điệp, Bùi Văn An, Nguyễn Phước Thiện, Huỳnh Bảo Anh Bùi Tấn Phát và Đồng Quốc Duy về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” ./.