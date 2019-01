Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên tới 250 tỷ ở Hải Phòng

PC_Article_AfterShare_1

Ngày 15/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc Công an Thành phố vừa trao thưởng cho Ban chuyên án 988M của Công an quận Hồng Bàng vì thành tích triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn, với số tiền lên đến 250 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an quận Hồng Bàng phát hiện đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô, số đối tượng tham gia và số tiền đánh bạc lớn.

Lực lượng chuyên án khám xét 1 cơ sở trong đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng tại Hải Phòng.

Khoảng 6h30 ngày 12/1, Công an quận Hồng Bàng kết hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố đấu tranh thành công chuyên án 988M.

Cơ quan Công an đã triệu tập 10 người có liên quan lên đấu tranh làm rõ. Tang vật thu giữ 10 điện thoại, 3 ô tô, 4 mô tô, và một số tang vật có liên quan.

2 nghi phạm trong đường dây cá độ.

Đấu tranh mở rộng án, Công an quận Hồng Bàng đã làm rõ 1 đối tượng có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”./.

