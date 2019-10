Triệt phá đường dây chuyển ma túy từ Campuchia về TP HCM

Chiều nay (3/10), Công an TP HCM cho biết, vừa triệt phá chuyên án ma túy từ Campuchia về TP HCM thu giữ một lượng lớn ma túy. Đây là chuyên án được phát hiện cách đây 10 năm, từ năm 2009.



Thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP HCM cho hay, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ, do đối tượng Mai Thị Hương (sinh năm 1969, quê quán thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Quá trình điều tra cho thấy, tháng 8/2019, đối tượng Phạm Hạo An (sinh năm 1998; trú tại Phường 1, Quận 4, TP HCM) thường xuyên mua ma túy tổng hợp số lượng lớn về bán lại cho một số đối tượng bán lẻ.

Thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP HCM thông tin về chuyên án.

Lần theo hành tung của An, trinh sát tiếp tục phát hiện đầu mối cung cấp ma túy cho An chính là Mai Thị Hương (mẹ nuôi của An) và Huỳnh Tấn Thanh (con rể của Hương, sinh năm 1980, ngụ Quận 5).

Khoảng 16 giờ ngày 17/9, lực lượng công an phát hiện Thanh đang giao một túi giấy màu trắng cho Dương Hữu Thiện (sinh năm 1997, ngụ quận Phú Nhuận) ở trước cổng trường Phạm Hồng Thái trên đường Nguyễn Duy Dương, Quận 5 nên đã ập đến tóm gọn, thu giữ 1,15 kg ketamine trong túi giấy màu trắng.

Ngày 17/9, Công an tiến hành tạm giữ đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Huỳnh Tấn Thanh và Mai Thị Hương trên đường Nguyễn Tri Phương, Quận 5; thu giữ 9,3 kg ketamine; 1,1 kg ma túy đá; 344 viên thuốc lắc và một số tang vật khác. Tại nhà Phạm Hạo An ở chưng cư Gold View, Công an thu giữ 1.790 viên thuốc lắc; 168,1 gram chất chưa xác định…

Trao đổi thêm về vụ án, Thượng tá Phùng Văn Đẳng cho biết, đối tượng Mai Thị Hương bị phát hiện đã hoạt động mua bán ma túy và bị theo dõi từ năm 2009 nhưng chưa rõ được tung tích.

“Bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện đối tượng này hoạt động trở lại và cấu kết với con rể là Huỳnh Tấn Thanh. Tại quận 5, lực lượng công an đã triệt phá đường dây, bắt giữ Hương, 2 đối tượng tiêu thụ và con rể Hương, thu tổng cộng gần 13kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng có liên quan khác, để tiếp tục điều tra mở rộng”, Thượng tá Phùng Văn Đẳng cho biết./.