Triệt phá đường dây đưa người vượt biên sang Mỹ

Liên quan đến đường dây vượt biên sang Mỹ với giá 36.000 USD/người, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá và khởi tố 3 đối tượng gồm Bùi Thị Thu Hồng, Nguyễn Khắc Trọng và Nguyễn Văn Chương về hành vi “tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Văn Chương.



Biết ông Lại Đình Thoáng, trú xã Vinh An, huyện Phú Vang mong muốn cho con trai là Lại Đình Toản, 22 tuổi sang định cư ở Mỹ, một số đối tượng đã tìm gặp ông Thoáng. Nguyễn Văn Chương, 32 tuổi, trú xã Vinh An, huyện Phú Vang cùng Bùi Thị Thu Hồng, 34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn - Đào tạo Hoàng Phát (trụ sở đóng ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Khắc Trọng, trú tại Đắk Lắk (chồng của Thu Hồng) đã đến tiếp cận, thuyết phục vợ chồng ông Thoáng là có thể đưa người đi du lịch đến những nước giáp biên giới với Mỹ rồi vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ định cư. Được nhóm 3 đối tượng này dụ dỗ, ông Lại Đình Thoáng đồng ý đưa tiền cho các đối tượng và được hướng dẫn làm hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân và mang theo tiền mặt khi xuất cảnh.

Ông Lại Đình Thoáng cho biết: "Tổng cộng đưa cho Chương 21.000 USD, còn đưa cho người của Chương 10.000 USD nữa, tổng cộng là 31.000 USD, còn tiền con mình bỏ trong túi 5.000 USD đi chi phí hết luôn về tới nhà không còn đồng mô hết. Tại vì khi trước họ hứa với mình là đưa con mình qua tới Chile là có sẵn Visa của Mỹ bay thẳng qua Mỹ luôn chứ không có đi lòng vòng".

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố vợ chồng Bùi Thị Thu Hồng và Nguyễn Khắc Trọng.



Theo Cơ quan điều tra, cùng xuất cảnh với Lại Đình Toản còn có 2 người trú ở tỉnh Thừa Thiên - Huế và 1 người ở tỉnh khác đi theo lộ trình từ Nội Bài sang Malaysia, tiếp đến là Dubai, Arab Saudi rồi bay đến Chile. Tại Chile, 4 người xuất cảnh gặp Bùi Thị Thu Hồng và các đối tượng hứa hẹn sẽ đưa các nạn nhân đến định cư ở Mỹ sau 1 tuần nên thu thêm mỗi người 9.000 USD để mua quốc tịch Chile, vé máy bay sang Mỹ.

Riêng anh Lại Đình Toản thì Bùi Thị Thu Hồng báo cho Nguyễn Văn Chương thu thêm từ gia đình 16.000 USD để làm quốc tịch Chile. Sau đó, Bùi Thị Thu Hồng mua vé cho cả đoàn 4 người sang Ecuador chứ không phải qua Mỹ như đã hứa. Sau hơn 10 ngày, anh Toản và một người cùng quê lại được Bùi Thị Thu Hồng mua vé máy bay sang Cuba. Anh Lại Đình Toản cho biết, trong thời gian ở Cuba, anh tiếp tục đóng thêm 1.000 USD và Bùi Thị Thu Hồng hứa sẽ đưa sang Mexico rồi vào Mỹ. Tuy nhiên, chỉ còn 2 ngày nữa hết hạn nhập cảnh Visa và sợ bị bắt bởi quá hạn nên Lại Đình Toản cùng người đi chung tìm cách liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba để được đưa về lại Việt Nam.

Đối tượng Bùi Thị Thu Hồng.



Ông Phạm Phụng, Chủ tịch UBND xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: "Con của ông Thoáng đi du lịch bị lừa đảo. Sau khi giao dịch dân sự giữa hai bên không thỏa mãn, mâu thuẫn phát sinh họ gởi đơn đến xã. Sau đó xã thụ lý xong, có báo cáo cơ quan cấp trên. Hằng năm, xã có chủ trương mời các tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận thì mời về xã để tuyên truyền để đi du lịch, đi lao động ở một số nước. Ngoài ra, xã cũng khuyến cáo đối với các tổ chức mà không liên hệ với chính quyền địa phương bà con không nên làm hồ sơ đối với họ."

Phương thức, thủ đoạn tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép là thông qua hình thức xuất cảnh đi du lịch các nước, địa điểm cuối cùng thường đến là Mexico hoặc Panama rồi sau đó tìm cách đưa người vào Mỹ. Mong muốn đổi đời ở trời Tây đã làm cho nhiều người biết hành vi đó là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Trung tá Nguyễn Thế Anh, Phó đội trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, một số người dân lợi dụng việc đi du lịch các nước nhằm tìm cách trốn qua Mỹ hoặc một số nước Châu Âu bằng cách đi đến Mexico hoặc Panama, sau đó tìm cách vào nước Mỹ. Và do những người này đều có người thân sống ở Mỹ nên đã tìm cách phạm tội nhỏ, rồi sẽ thuê luật sư bảo lãnh ra và sau đó tìm cách định cư lâu dài ở Mỹ"./.