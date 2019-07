Triệt phá đường dây ma túy lớn ở Cần Thơ

Ngày 2/7, Công an TP Cần Thơ cho biết hiện đang tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng vụ án liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TPHCM về Cần Thơ để tiêu thụ và làm nơi trung chuyển đi các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, vào ngày 27/6, Công an thành phố Cần Thơ bắt đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Khương Truyền (49 tuổi, có hộ khẩu thường trú xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và 5 đối tượng khác trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố.

Công an TP Cần Thơ đã thu giữ hơn 1kg ketamine; 12 viên thuốc lắc; hơn 600 gram ma túy đá. Tổng số lượng ma túy thu giữ là hơn 1,6 kg gram cùng một số tang vật có liên quan.

Tang vật bị thu giữ.

Trước đó, ngày 22/6 Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Thốt Nốt triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, bắt 3 đối tượng do Trần Thanh Tòng (47 tuổi có hộ khẩu thường trú phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) cầm đầu, thu giữ hơn 400 gram ma túy tổng hợp và một số tang vật có liên quan.

Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Cần Thơ./.