Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua zalo tại Bình Phước

Hôm nay (22/8), Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phạm Hồng Giang (quê Hải Phòng) và 10 đối tượng (2 nam, 8 nữ) để điều tra, làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Một cô gái trong đường dây bán dâm qua zalo.

Thông tin từ công an, sáng 21/8, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài đột kích vào một nhà nghỉ trên đường Lê Duẩn, phường Tân Phú phát hiện 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.



Qua đấu tranh, các đối tượng khai đã được Phạm Hồng Giang môi giới để mua bán dâm với giá 5 triệu đồng một người/1 đêm.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài đã thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Giang, tại khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Khám xét 2 căn nhà vợ chồng Giang thuê ở, công an phát hiện 6 cô gái trẻ khác.

Khi khách có nhu cầu mua dâm Giang sẽ điều các cô gái đến địa điểm để bán dâm. Hoạt động mua bán dâm được điều hành thông qua mạng zalo. Ngoài ra, Giang còn cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ./.