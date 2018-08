Triệt phá đường dây mua bán người qua Trung Quốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Công (SN 1988 tại Hà Nội), Trần Thị Kim Cúc (SN 1967) và Lê Thị Kim Ngọc (SN 1990) cùng trú huyện Long Điền, tỉnh BRVT để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán người. Đối tượng Trần Thị Kim Cúc (SN 1967)

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h45 phút ngày 9/5/2018, Phòng PC45, Công an tỉnh BR-VT phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Bộ Công an và Đồn Công an Sân bay Nội Bài bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Công đang thực hiện hành vi tiếp nhận các chị N (sinh năm 1986, ở huyện Châu Đức, BRVT), M (sinh năm 1965, quê Bình Thuận) và chị L (sinh năm 1971, trú tại TP.Vũng Tàu) để giao sang Trung Quốc nhằm hưởng lợi về vật chất.

Qua điều tra, Cúc và con gái của thị là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1990, đang sinh sống tại Trung Quốc) muốn thu lợi bất chính nên đã tìm cách dụ dỗ các cô gái, phụ nữ Việt Nam khó khăn về kinh tế để tiếp cận, hứa hẹn về cuộc sống giàu sang, sung túc để bán họ qua Trung Quốc.

Khi những người phụ nữ Việt Nam đồng ý, Cúc và con gái ruột của mình cung cấp thông tin nhân thân lai lịch cho Công đặt vé máy bay đưa người qua biên giới. Hạnh chuyển tiền về cho Công và Cúc để lo chi phí đi lại. Mỗi người phụ nữ mà Hạnh bán được Công trả từ 5 đến 17 triệu đồng. Hạnh còn thường xuyên gửi tiền về cho Cúc trang trải cuộc sống với mỗi lần gửi từ 3 đến 7 triệu đồng.

Đối tượng Vũ Văn Công bị bắt vì hành vi bán người sang Trung Quốc

Tại cơ quan công an Cúc khai nhận, do biết chị Ng. có ý định sang Trung Quốc để lấy chồng nên y tiếp cận rủ rê, lôi kéo chị Ng. bán cho người Trung Quốc làm vợ nhằm hưởng lợi. Vì vậy, Cúc đã đưa thông tin về nhân thân lai lịch, số điện thoại và Zalo của chị Ng.cho Hạnh và Công để liên lạc với con mồi.

Còn đối với chị L. và M, do quen biết với Nguyễn Thị Ngọc Hạnh trước đó nên hai người có kể cho Hạnh nghe về cuộc sống khó khăn của mình tại Việt Nam. Vì vậy, Hạnh đã “ra tay nghĩa hiệp” hứa đưa chị L.và M. qua Trung Quốc gả chồng để có được cuộc sống sung túc. Khi con mồi đã cắn câu, Hạnh nhắn thông tin chị L.và M. để Cúc và Công ở Việt Nam lo thủ tục đưa họ qua Trung Quốc. Tuy nhiên, Công chưa kịp thực hiện hành vi chuyển giao đối với chị Ph. và chị M. qua Trung Quốc cho Hạnh thì đã bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

Quá trình đấu tranh, khai thác mở rộng, Cơ quan CSĐT xác định, vào tháng 4/2017 đối tượng Công và Ngọc đã tổ chức bán 2 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc./.