Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn ở Thanh Hóa

Theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 4/3/2020, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn do Nguyễn Văn Thanh (tức Thanh Sprots) sinh năm 1990 ở tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống cầm đầu.

Cũng trong ngày 4/3, phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc của Nguyễn Văn Thanh gồm: Mai Xuân Dũng, sinh năm 1990 ở xã Yên Mỹ; Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1989; Lê Thanh Phong, sinh năm 1974 đều ở thị trấn Nông Cống và Lê Xuân Bùi, sinh năm 1971 ở xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống; thu giữ 20 triệu đồng, 5 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu của lực lượng công an: Từ tháng 01/2020 đối tượng Nguyễn Văn Thanh đã lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có quy mô lớn, hoạt tinh vi như cho các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hoá để tập hợp các bảng dãy số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội facebook hoặc zalo với lượng tiền từ 70 -100 triệu đồng/lần.

Với thủ đoạn này, bình quân mỗi ngày Nguyễn Văn Thanh đã tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.