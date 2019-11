Triệt phá ổ ma túy núp bóng xưởng chế biến gỗ ở Vũng Tàu

Ngày 2/11, ông Trần Đình Khoa, Bí thư thành ủy Vũng Tàu cho biết, thành ủy vừa phối hợp với công an địa phương trao thưởng nóng cho lực lượng phá án ma túy lớn với số lượng 1,4kg.

Tang vật vụ án. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin ban đầu, thông qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng trinh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện vợ chồng Nguyễn Thị Hồng Liên (49 tuổi) – Đỗ Thanh Hải (57 tuổi) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên tổ chức thu thập thông tin.



Nhằm che giấu hành vi mua bán ma túy, vợ chồng Liên – Hải đã thành lập Công ty TNHH Mộc Thiên Tân, đồng thời thuê mặt bằng rộng hàng ngàn mét vuông nằm sâu trong hẻm 542 đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh làm xưởng mộc chế biến, sản xuất đồ gỗ. Để cảnh giác người lạ cũng như cơ quan công an, vợ chồng Liên – Hải cho lắp đặt nhiều camera an ninh xung quanh xưởng mộc.

Hải là đối tượng trực tiếp đi TPHCM mua ma túy đưa về Vũng Tàu, Liên trực tiếp điều hành hoạt động cung cấp cho các đại lý cấp dưới. Các đối tượng này chỉ bán lẻ cho những khách hàng thân thiết và một số người nghiện là các công nhân làm việc tại xưởng mộc này.

Sau một thời gian theo dõi, trưa 31/10, Ban chuyên án chia thành nhiều tổ để tổ chức mật phục, bắt quả tang Liên đang bán 50 viên thuốc lắc cho Sang.

Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Long (40 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) đang tàng trữ 3 gói ma túy. Tiếp tục điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Đỗ Thanh Hải.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Hải, lực lượng công an thu giữ 900 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 350 gam ma túy dạng khay, 150 viên thuốc lắc, 35 gam heroin cùng nhiều tang vật liên quan. Tổng số lượng ma túy các loại bị thu giữ lên đến 1,4kg./.