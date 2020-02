Triệt phá thành công đường dây vận chuyển 17kg ma túy tổng hợp

Thực hiện Chuyên án A3-1219, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TPHCM và Công an tỉnh An Giang triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép.



Ngày 6/2, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP cho biết, các lực lượng phối hợp vừa phá chuyên án ma túy, thu giữ gần 17kg ma túy tổng hợp.

Đối tượng cùng tang vật.

Theo đó, khoảng 14h ngày 4/2, tại 3 điểm, gồm: Ngã 4 đường Nguyễn Thị Thập giao với Nguyễn Hữu Thọ (quận 4); chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (quận 7) và khu vực phường 3 (quận Tân Bình, TPHCM), lực lượng đấu tranh chuyên án đã tổ chức mật phục, bắt quả tang 4 đối tượng, gồm Huỳnh Hải Huy (SN 1989, trú tại B325, khu phố 3, Đông Hưng Thuận, quận 7), Phan Nguyễn Quang Nam (SN 1987, trú tại 33/10 đường Phan Văn Vàng, Châu Phú B, TP Châu đốc, tỉnh An Giang), Nguyễn Trí Tâm (SN 1989, trú tại Châu Phú A, TP Châu Đốc) và Đặng Văn Hòa (trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Tang vật thu giữ là 15,5kg ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.

Ma tuý tổng hợp bị thu giữ.

Trước đó, ngày 1/1, tại quán Cây Xanh, đường Hoàng Diệu, phường châu Phú B, TP Châu Đốc, lực lượng đấu tranh chuyên án A3-1219 mật phục bắt 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, trú tại Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) và Phạm Lê Minh Cường (SN 1993, trú tại khu phố 2, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cùng tang vật là 4 bịch ni lông, chứa khoảng 1kg ma tuý.

Đến 22h30 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trí Tâm, tại đường số 4 (khóm Châu Thới A, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc), thu giữ 115 viên nén màu xanh, 7 viên nén màu đỏ, một túi ni lông chứa khoảng 20gram ma tuý đá cùng một số tang vật có liên quan.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.