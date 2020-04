Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, xử lý 15 đối tượng

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa phối hợp với công an huyện Gò Công Đông triệt phá 1 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền, lập hồ sơ xử lý 15 đối tượng cờ bạc.



Các đối tượng đá gà ăn tiền bị công an tạm giữ

Chiều 10/4, lực lượng công an thâm nhập vào phần đất trống nằm tại ấp Tân Xuân, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tụ tập, tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.

Có 15 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền bị bắt quả tang và nhiều tang vật bị công an thu giữ gồm: nhiều con gà trống đá và các dụng cụ phục vụ tại tụ điểm đá gà, 12 xe mô tô các loại.

Cơ quan công an còn tạm giữ 12 điện thoại di động, hơn 75 triệu đồng trên người các đối tượng cờ bạc.

Phòng cảnh sát hình sự- công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao các đối tượng trên cùng tang vật cho Công an huyện Gò Công Đông tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



Hiện nay, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo cho các đơn vị chức năng và công an các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kiên quyết các tụ điểm cờ bạc để góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19./.