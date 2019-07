Triệt phá tụ điểm đánh bạc tại quán cà phê 9X, bắt 12 đối tượng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ 10 đối tượng liên quan đến hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Đối tượng và vật chứng của vụ án

Trước đó, sau nhiều ngày trinh sát theo dõi, vào khoảng 15h ngày 3/7, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, phối hợp với Công an xã Thiện Phiến và Công an huyện Tiên Lữ đồng loạt ập vào kiểm tra tại quán cà phê 9X, ở thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.



Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 12 đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền.

Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tổng số 140 triệu đồng, 13 điện thoại di động các loại, cùng 1 xe ô tô hiệu Huyndai Santafe và nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng tổ chức đánh bạc là Đặng Văn Tùng, sinh năm 1991; đối tượng xóc cái là Nguyễn Công Mừng, sinh năm 1994; đối tượng canh gác, cảnh giới là Đặng Văn Khanh, sinh năm 1985.