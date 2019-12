Triệt phá tụ điểm đánh bạc, tạm giữ 10 đối tượng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk lại vừa triệt phá thành công thêm một tụ điểm đánh bạc tại địa bàn xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ.

Trước đó, từ nguồn tin báo của người dân, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bất ngờ ập vào nhà ông Trần Nhật Quang (37 tuổi, trú thôn 9, xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 10 người gồm cả nam và nữ, có độ tuổi từ hơn 20 đến dưới 40 tuổi, đang say sưa đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Trên chiếu bạc, công an thu giữ một bộ đánh bạc bằng bát đĩa, 4 quân xóc, hơn 150 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Một số nguồn tin cho biết, nhóm này hoạt đã hoạt động được một thời gian dài, thường thay đổi địa điểm đánh bạc, và bố trí cắt cử các hoa tiêu canh giữ cẩn thận để qua mắt lực lượng chức năng.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn át tội phạm, từ giữa tháng 12 năm 2019 tới nay, công an Đắk Lắk đã triệt phá thành công nhiều tụ điểm cờ bạc, buôn bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã, buôn bán hàng giả hàng nhái, phá rừng./.