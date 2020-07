Triệt xóa đường dây “sản xuất, mua bán thuốc thực vật giả” tại An Giang

Thực hiện chuyên án 120G về việc đấu tranh triệt xóa đường dây “Sản xuất, mua bán, vận chuyển, thuốc bảo vệ thực vật giả”, khoảng 16h, ngày 2/7/2020, tại khu vực chành xe Tô Châu, thuộc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã phát hiện xe mô tô vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật giả.

Vợ chồng Lê Hữu Vĩnh; Trần Minh Trang.

Hiện trường vụ việc có vợ chồng Lê Hữu Vĩnh; Trần Minh Trang, 30 tuổi và Nguyễn Thành Long, 32 tuổi; cả 3 người này cùng trú ấp Bình An, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đang điều khiển xe môtô vận chuyển khoảng 300 chai thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu Filia 525SE và Anvil 5SC; tất cả số thước bảo vệ thực vật này đều không hóa đơn chứng từ, nên lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của 3 người này, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều vỏ chai, nắp chai, máy đóng nắp, bột màu, nhãn hiệu của nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật…và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sang chiết, pha chế thuốc bảo vệ thực vật giả.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã hoạt động mô hình sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả khoảng 6 tháng nay. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ tang vật. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. /.