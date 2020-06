Triệu Quân Sự ngủ trên nóc nhà, chạy dọc đường biển để trốn công an

Tối 18/6, TTXVN dẫn lời Thượng tá Phạm Trường Sơn, Trưởng Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị này đã bắt được đối tượng trốn truy nã Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). (ảnh: TTXVN)

Tại thời điểm bị bắt, đối tượng Triệu Quân Sự đang chơi game tại quán game H.T, địa chỉ 155/111 (thuộc khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ). Ảnh: Trần Phong

Trong tối 18/6, Công an TP.Tam Kỳ và đại diện Quân khu 5 tổ chức họp báo nhanh để thông tin về việc bắt được phạm nhân trốn trại bị truy nã đặc biệt là Triệu Quân Sự. Theo đó, sau khi đối tượng trốn trại giam Quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu V, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Công an tỉnh Quảng Nam sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt. Xác định nghi phạm vào tiệm internet HT (hẻm 155/111 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ), lúc 19h44, các trinh sát liền ập đến bắt giữ Sự, tròn nửa tháng sau khi Sự vượt ngục.

Lúc này, Sự đang say sưa chơi game online. Sự quá bất ngờ, không có sự kháng cự nào và không có hung khí trong người. Trong ảnh: Khu vực Sự chơi game trước khi bị bắt. Ảnh: Vnexpress

