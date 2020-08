Triệu tập nam thanh niên bịa chuyện cháu bé bị giấu xác trong tủ lạnh

Ngày 17/8, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An phối hợp Công an xã Diễn Bích triệu tập P.V.H (SN 2005, trú xã Diễn Bích) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin bịa đặt lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

P.V.H tại cơ quan chức năng.

Theo đó, vào ngày 15/8, P.V.H đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình thông tin về trường hợp một cháu bé tên N.V.Q tử vong trong tủ lạnh. Nguyên nhân là do em Q bỏ nhà ra đi, không may bị côn đồ giết và cướp tài sản. Thêm vào đó là một số hình hình ảnh thể hiện một người đang nằm trong ngăn tủ đông. Đến trưa ngày 16/8, P.V.H đã chủ động gỡ bỏ bài viết này.



Trước đó, P.V.H và nhóm bạn (trong đó có N.V.Q) đến nhà một người quen thấy chiếc tủ lạnh hỏng nên ép Q vào nằm trong tủ để chụp ảnh. Sau đó, H đã đăng những bức ảnh này lên Facebook với dòng trạng thái sai sự thật như trên nhằm mục đích trêu đùa Q.

Nội dung thông tin sai sự thật mà H đã đăng tải lên Facebook.

Làm việc với công an, P.V.H cho biết do nhận thức còn hạn chế nên không biết mình vi phạm pháp luật./.