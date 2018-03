Triệu tập phụ huynh đến trường đánh giáo viên thực tập đang mang bầu

Thông tin từ Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho hay, ngày 23/3, đơn vị đã triệu tập bà Phan Thị Nghĩa (trú tại thành phố Vinh) để làm rõ hành vi vào Trường mầm non Việt - Lào hành hung một giáo viên thực tập tại đây.

Trước đó khi thấy con đang học tại Trường Việt - Lào có vết bầm ở chân, sáng ngày 22/3, bà Nghĩa cho rằng do cô giáo gây ra nên đã tới trường để “nói chuyện” với cô giáo. Tại đây Nghĩa to tiếng với nữ sinh viên 21 tuổi đang thực tập tại đây vì cho rằng người này đánh con mình.

Trường mầm non Việt – Lào nơi xảy ra sự việc.

Sau khi đe dọa, bắt sinh viên này xin lỗi nhưng bị một số giáo viên khác can ngăn, bà Nghĩa lao vào tấn công giáo viên thực tập. Làm việc với công an, bà Nghĩa thừa nhận hành vi của mình và vô cùng hối hận. Công an sẽ yêu cầu nữ sinh giám định thương tật để củng cố hồ sơ xử lý bà Nghĩa.

Theo Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An, sau một ngày điều trị, tâm lý của nữ sinh viên tiến triển, đỡ đau bụng. Bệnh nhân mang thai tuần thứ 13, bánh rau đe dọa bóc tách nên cần được theo dõi chặt chẽ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an TP Vinh tiếp tục làm rõ./.

Báo cáo Bộ Giáo dục vụ việc phụ huynh đánh giáo viên ở Đắk Nông VOV.VN -Hôm nay 23/3, Sở GD-ĐT Đắk Nông đã có báo cáo gửi Bộ GD-ĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phụ huynh đánh giáo viên trong trường mầm non. Lùm xùm phụ huynh đánh giáo viên, cả nhà phản đối em thi Sư phạm VOV.VN - Ước mơ lớn nhất từ khi em còn học lớp 5 là trở thành cô giáo dạy Văn. Thế nhưng đến giờ, cả gia đình, dòng họ phản đối em thi Sư phạm.