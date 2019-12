Trinh sát mật phục ghi hình đối tượng lợi dụng cổ vũ bóng đá để gây rối

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho trận Chung kết bóng đá nam giữa đội tuyển U23 Việt Nam và Indonesia diễn ra vào lúc 19h tối 10/12, ngay trước trận đấu, Công an TPHCM đã huy động tối đa lực lượng triển khai nhiều giải pháp trước, trong và sau khi diễn ra trận đấu này.



Các đơn vi chốt trực từ vòng ngoài để chủ động điều tiết luồng phương tiện đi vào khu vực trung tâm

Ngay trong chiều nay, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng thời phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành (Công an quận, huyện, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Thanh niên xung phong) làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các giao lộ. Các lực lượng cũng tuần tra kiểm soát nắm tình hình giao thông trên đường nhằm đảm bảo giao thông suốt, tạo điều kiện cho người dân đi lại...



CATP bố trí trinh sát mật phục ghi hình những đối tượng quá khích để xử lý

Trước, trong và sau trận đấu, các trinh sát được bố trí để ghi hình các đối tượng manh động, quá khích, xử lý nghiêm theo quy định. Đặc biệt, sau trận đấu, nhiều lực lượng sẽ được tăng cường tại những khu vực, địa bàn có tình hình phức tạp, điểm nóng về trật tự giao thông (chủ yếu khu vực trung tâm thành phố, tụ tập đông người trên vỉa hè) kết hợp kiểm tra hành chính, xử lý vi phạm; phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng quá khích, lợi dụng việc cổ động cho Đội tuyển bóng đá Việt Nam để gây mất trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép.

Triển khai các phương án đảm bảo tình hình ANTT ở khu vực trung tâm thành phố

Đồng thời, công an sẽ nhắc nhở, yêu cầu những người dừng, đỗ xe dưới lòng đường xem, cổ vũ trận đấu gây cản trở giao thông nhanh chóng di chuyển, không tụ tập gây mất an toàn giao thông; kiên quyết không cho các tốp cổ động viên tập trung quá đông, di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố gây mất trật tự công cộng./.