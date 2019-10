Trinh sát mật phục tuần tra bảo vệ an toàn trận đấu Việt Nam-Malaysia

20h tối nay 10/10, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại World Cup trên SVĐ Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Lực lượng công an Nam Từ Liêm nói riêng và Công an TP Hà Nội nói chung đang huy động tối đa lực lượng để tiến hành bảo vệ an toàn cho trận đấu.

Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an Hà Nội. (Ảnh: Xuân Trung)

Một lãnh đạo công an quận Nam Từ Liêm cho biết: "Chúng tôi đã bố trí nhiều trinh sát hóa trang, mật phục tuần tra để đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra, đặc biệt là ở khu vực bên trong và xung quanh SVĐ Mỹ Đình. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ kiểm tra nghiêm ngặt để ngăn chặn tình trạng đốt pháo sáng".

Trước đó (chiều 9/10), lực lượng cảnh sát hình sự của Công an Nam Từ Liêm đã mật phục bắt 6 "cò vé", thu giữ 54 vé đang được rao bán tại "chợ đen" xung quanh sân Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội sẽ huy động tối đa quân số, phối hợp chặt chẽ với Phòng CSGT, CSHS, Công an các quận, huyện đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau khi trận đấu kết thúc.

Cảnh sát hình sự mật phục của công an Nam Từ Liêm bắt 6 đối tượng "cò vé" quanh khu vực sân Mỹ Đình, thu 54 vé. (Ảnh: Xuân Trung)

Cảnh sát cơ động được huy động làm nhiệm vụ tại những nơi ăn, nghỉ, tập luyện của cả hai đội tuyển, tại các khu vực xung quanh sân vận động, các khán đài, dưới sân.

Đặc biệt, lực lượng CSCĐ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng huy động công cụ, phương tiện kỹ thuật triển khai hàng rào an ninh, hệ thống cổng từ, máy soi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những cổ động viên mang pháo sáng, những vật dụng nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Lực lượng CSCĐ phối hợp và Cảnh sát hình sự hóa trang kết hợp công khai trên các khán đài để phát hiện, xử lý các cổ động viên gây rối. Các khán đài của sân sẽ lắp camera để phát hiện, xử lý khán giả đốt pháo sáng, ẩu đả, gây rối mất trật tự…

Sau trận đấu, cùng với Phòng CSGT, Công an các quận, huyện thị xã, Trung đoàn CSCĐ cũng triển khai phương án phòng chống không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép./.