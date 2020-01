Trộm đột nhập nhổ hơn 1.400 gốc hoa ly ngày cận Tết

Ngày 13/1, ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch UBND xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết, Ban công an xã Nghi Long đang phối hợp cùng Công an huyện Nghi Lộc điều tra, truy tìm nghi phạm nhổ trộm hơn 1.400 cây hoa ly của hai nông dân trên địa bàn.



Những luống hoa ly sắp đến ngày thu hoạch bị nhổ trộm.

Trước đó, sáng 12/1, anh Trần Quốc Tuấn và anh Nguyễn Tứ Mỹ (cùng trú tại xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Long) ra vườn hoa trồng trong nhà lưới ở giữa đồng kiểm tra thì phát hiện nhiều luống hoa ly đã bị kẻ gian nhổ sạch.



Tổng cộng đã có hơn 1.400 cây hoa ly sắp đến ngày thu hoạch, phục vụ thị trường hoa tết ở hai vườn bị nhổ trộm. Ước tính thiệt hại chừng 50 triệu đồng.



Ông Nguyễn Đinh Dũng cho biết, đây không phải là vụ phá hoại mà là kẻ xấu lẻn vào trộm hoa để bán. Số cây hoa bị nhổ trộm đều sắp nở.



Vụ hoa Tết năm nay, nông dân xã Nghi Long trồng trên 1ha hoa ly và hoa cúc. Thời điểm cận tết, chính quyền địa phương cũng đã tăng cường lực lượng kiểm tra, đồng thời thông báo người dân đề phòng trộm cắp./.