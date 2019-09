Trộm hàng trăm triệu rồi “lặn” vào Nam chơi

Ngày 29/9, thông tin từ Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Nam (SN 1984, trú tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) về tội “Trộm cắp tài sản” và khởi tố bị can đối với Phan Văn Hòa (SN 1987, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.



Hòa và Nam tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu cơ quan điều tra, để có tiền tiêu xài cá nhân, vào khoảng 14h30 ngày 12/9, Trần Ngọc Nam đã đột nhập vào nhà ông Bùi Quang L. (SN 1967, trú tại thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) phá két sắt lấy trộm 146,5 triệu đồng, 15,5 chỉ vàng, 300 USD, 1 máy tính xách tay và 1 dây chuyền bạc (tổng trị giá các tài sản thiệt hại hơn 224 triệu đồng).

Thực hiện xong "phi vụ", Trần Ngọc Nam gọi điện rủ Hòa vào miền Nam chơi, tiêu sạch số tiền và tài sản đã lấy được.



Từ trình báo của bị hại, sau 10 ngày tung nhiều mũi trinh sát truy tìm đối tượng, Công an thị xã Hồng Lĩnh lần ra hành tung, bắt Nam và Hòa khi đang lẩn trốn ở quận 12, TP HCM.



Được biết, đối tượng Trần Ngọc Nam có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù. Còn Phan Văn Hòa cũng có nhân thân xấu về trộm cắp tài sản.



Hiện, cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định./.