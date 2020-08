Trong 4 ngày, đường dây đánh bạc công nghệ cao “giao dịch” 8 tỷ đồng

Ngày 21/8, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan của Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án 720B, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi đánh bạc sử dụng công nghệ cao. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 20 điện thoại di động, 5 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 13 thẻ ngân hàng ATM, làm rõ số tiền các đối tượng đã sử dụng để đánh bạc là 8 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh: Ph.Giang)

Theo đó, trong tháng 7/2020, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện có một nhóm đối tượng chuyên sử dụng Zalo, Facebook, Messenger, Viber, App loto… chuyển tiền qua tài khoản để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề liên tỉnh.

Những đối tượng trong đường dây này đều sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, ẩn danh, mở nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau và thay đổi số điện thoại khi thực hiện các giao dịch. Đây là những đối tượng đóng vai trò là đại lý ở các địa phương sẽ tổ chức cho người chơi ghi số lô, số đề sau đó chuyển toàn bộ bảng ghi ra Hà Nội cho đối tượng cầm đầu đường dây, qua mạng Internet.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng, khoảng 5h ngày 20/7, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Phòng PA06 (Công an tỉnh Nghệ An) đồng loạt bắt 7 đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Lê Việt Anh (SN 1980, trú tại Ba Đình, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc; Hoàng Thị Tú Anh (SN 1992, trú tại Quán Bàu, TP Vinh); Lại Thị Oanh (SN 1989, trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ); Lê Thị Hương Giang (SN 1987); Ngô Hồng Sơn (SN 1961, cùng trú tại thị trấn Quỳ Hợp); Võ Thị Giang (SN 1984, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp) và Trần Thị Cẩm Sương (SN 1996 trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp).

Trong thời gian 4 ngày từ ngày 12 đến 16/7/2020, các đối tượng đã sử dụng số tiền 8 tỷ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức ghi số lô, số đề.

Hiện tại, Cơ quan công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng và phong tỏa các tài khoản ngân hàng liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án./.