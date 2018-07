Trưởng phòng Khảo thí vừa bị bắt liên quan vụ gian lận điểm là ai?

1. Vụ nâng điểm thi ở Hà Giang: Ngày 23/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Hoài (ảnh nhỏ) - Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang được phân công là Phó Trưởng Ban chấm thi, Trưởng Ban thư ký Hội đồng thi. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. (Ảnh: KT) 2. Vụ tra tấn dã man người làm thuê: Lúc 14h chiều 23/7, Công an TP Pleiku, Gia Lai đã tiến hành khám xét nơi cư trú của bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga "vọc"; ở tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), người bị tố đã tra tấn dã man người làm thuê. Trong ảnh: Dãy nhà trọ, nơi nạn nhân Y Nhiêu bị hành hạ. Thông tin trên Người Lao động cho biết, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa Nga "vọc" đến dãy nhà trọ mà đối tượng này thuê nằm cuối hẻm 475 Lý Thái Tổ, thuộc tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku để phục vụ việc khám xét. Đến khoảng 15h45 cùng ngày, việc khám xét nơi cư trú của Nga "vọc" kết thúc. Bà Nga "vọc" được đưa lên xe công an để rời đi. Trong ảnh: Đối tượng Nga tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tiền Phong) Trước đó, đối tượng này được đưa đến cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai sau khi bị tố hành hạ dã man người làm thuê. Khi vào cơ sở cai nghiện, Nga thường xuyên la hét, quậy phá, ban đầu không chịu ăn uống. Lời khai của đối tượng vào thời điểm này lúc đúng, lúc sai. (Ảnh: Tiền Phong) Theo lời một y sĩ tại cơ sở, Nga là đối tượng nữ ngáo ma túy nặng nhất trong hơn 20 năm trở lại đây mà cơ sở tiếp nhận. Muốn cắt cơn phải từ 15-45 ngày, lúc đó thần kinh mới tỉnh táo hoàn toàn. Trong ảnh: Hà cho rằng bàn chân bị thương do bị Y Nhiêu bỏ mảnh bóng đèn vào giày. (Ảnh: Người Lao động) 3. Xét xử 10 đối tượng gây rối tại Phan Rí Cửa: Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong, Bình Thuận xác định 10 bị cáo đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng”, có tình tiết định khung hình phạt tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Dùng hung khí”, “Gây cản trở giao thông nghiêm trọng” và “Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng”. Tội phạm và hình phạt quy định tại các điểm b, c và đ, khoản 2, Điều 318 của Bộ Luật hình sự năm 2015. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Phạm Sang và Đỗ Văn Ngọc mức án 3 năm 6 tháng tù giam; Ngô Văn Đạt và Nguyễn Chương mức án 3 năm tù giam; Ngô Đức Duyên, Phan Thanh Nam, Nguyễn Ngọc Sang và Lê Văn Liêm mức án 2 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Mẹo và Nguyễn Minh Kha mức án 2 năm tù giam. 4. Đâm chết cha bạn gái vì bị từ chối tình cảm: Cô gái 19 tuổi đề nghị chia tay thì Dương Đức Phong (31 tuổi, ngụ xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, Trà Vinh) níu kéo, doạ giết. Sợ hãi, cô kể lại sự việc cho cha mẹ biết. Sau đó, giữa hai bên xảy ra xô xát, Phong lấy con dao đâm cha ruột của người yêu gây thương tích nặng dẫn đến tử vong. 5. Vụ con gái đánh cha ruột tử vong: Thấy con gái là L.T.K.P. (20 tuổi, trú huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đi hát karaoke tới 1h sáng mới về, nên ông L.N.T. (46 tuổi) la mắng. Đang cãi nhau với cha, P. bất ngờ dùng gậy, gạch ném vào người ông T. khiến ông này ngã xuống sân. Sau đó P. lao tới dùng gạch tiếp tục tấn công khiến ông T. chết tại chỗ. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an TPHCM)./.

5. Vụ con gái đánh cha ruột tử vong: Thấy con gái là L.T.K.P. (20 tuổi, trú huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đi hát karaoke tới 1h sáng mới về, nên ông L.N.T. (46 tuổi) la mắng. Đang cãi nhau với cha, P. bất ngờ dùng gậy, gạch ném vào người ông T. khiến ông này ngã xuống sân. Sau đó P. lao tới dùng gạch tiếp tục tấn công khiến ông T. chết tại chỗ. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an TPHCM)./.