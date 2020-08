Truy nã đối tượng trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Thắng, là nghi can đã bỏ trốn trong vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại Móng Cái. Với thủ đoạn tinh vi, bước đầu xác định các bị can trong vụ án đã đưa 6 người Trung Quốc vào sâu trong nội địa.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 28/7, Nguyễn Văn Thắng gọi điện đặt vấn đề với Lê Văn Quang và Trần Văn Tiền (em rể Thắng) để đón 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau đó, Quang đã liên hệ và giới thiệu cho Thắng một người Trung Quốc và Thắng gọi điện cho Nguyễn Văn Vượng (bố đẻ Thắng) chuẩn bị bè để chở khách từ Bến Hèn (Vĩnh Trung, Móng Cái) vào Bến Mười (Hải Đông, Móng Cái).



Đến 19h00 cùng ngày, sau khi đối tượng người Trung Quốc báo cho Quang để đón các đối tượng nhập cảnh trái phép, Quang đã gọi điện cho Phạm Văn Quyết (lái xe cho nhà Quang) và Tiền cùng đi đón. Sau khi đón được 6 người Trung Quốc ở khu vực Đầu Tán, xã Vĩnh Thực, Quyết và Tiền tiếp tục đưa họ đến Bến Hèn giao cho Vượng và Hoàng Văn Thủy (chủ bè) lên bè di chuyển đến Bến Mười, xã Hải Đông để đi sâu vào nội địa. Đến sáng ngày 29/7, bè cập bến, nhóm đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép được Vượng đón bằng xe taxi, trên đường đến Khách sạn Lợi Lai (Móng Cái) thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.

Đến ngày 31/7, Trần Văn Tiền đến đầu thú tại Công an thành phố Móng Cái, ngày 01/8 đối tượng Lê Văn Quang bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. Đến ngày 04/8, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tiền và Lê Văn Quang về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Thắng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau quá trình điều tra, củng cố hồ sơ tài liệu, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối tượng này./.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa các đối tượng có ý định phạm tội./.