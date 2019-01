Truy nã đối tượng vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá

Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình ngày 2/1 ra thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Hạng A Chinh (SN 1996, quê quán xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hạng A Chinh

Trước đó, ngày 10/12, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hạng A Chinh về tội vận chuyển trái phép chất ma túy quy định tại Khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự.





Vào lúc 13h ngày 12/10, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện tuần tra trên QL1A đoạn qua xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình phát hiện xe ô-tô BKS 86C-091.02 chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Trong quá trình kiểm tra, 2 đối tượng trên xe bất ngờ bỏ chạy vào rừng. Tổ công tác truy đuổi các đối tượng, đồng thời tổ chức kiểm tra phương tiện, phát hiện 12 bao tải chứa 300 túi nilon đựng ma túy đá với khối lượng lên tới 308,6kg.

PC_Article_Middle

Đến sáng 13/10, người dân trên địa bàn phối hợp lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Xệng Vàng (SN 1995, trú bản Phôn Xạ Ạt, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) là tài xế vận chuyển số lượng ma túy trên.

Theo khai nhận của đối tượng này, Vàng được thuê vận chuyển số ma túy trên vào Đà Nẵng giao cho một người lạ mặt để nhận 10.000 USD tiền công… Đối tượng bỏ trốn là Hạng A Chinh./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Sau tiệc tất niên, nhóm nam nữ rủ nhau chốt hạ bằng tiệc ma túy VOV.VN - Các đối tượng khai nhận, sau bữa tiệc tất niên, tiếp tục rủ nhau mở tiệc ma túy ở quán karaoke.

Ma túy, súng đạn, dao kiếm trong nhà đối tượng có “số má” ở Hải Dương VOV.VN -Kiểm tra nhà đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự, công TP Hải Dương thu giữ cả súng, đạn, dao kiếm cùng ma túy và heroin.