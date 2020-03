Truy nã nữ giám đốc buôn lậu 4 container phế liệu

Sáng nay (25/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM ra Quyết định truy nã bị can Đỗ Thị Thùy Phương, sinh năm 1981, ngụ phường An Phú, Quận 2, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Lâm An (trụ sở tại phường Bến Nghé, Quận 1) hành vi “Buôn lậu”.

Đối tượng Đỗ Thị Thùy Phương.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, giám sát, Cục Hải quan TPHCM phát hiện lô hàng xuất khẩu gồm 4 container phế liệu. Trên tờ khai hải quan, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Lâm An khai báo hàng hóa ống thép tròn mạ kẽm, thuế suất thuế xuất khẩu 0% và lô hàng được hệ thống thông quan luồng Xanh. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, 4 container này là vỏ nhôm phế liệu, có mức thuế suất thuế xuất khẩu 22%. Trị giá lô hàng vi phạm là 2,8 tỷ đồng, số tiền thuế phải nộp còn thiếu gần 617 triệu đồng. Phát hiện dấu hiệu gian lận, các đơn vị chức năng thuộc Cục Hải quan TP đã ngăn chặn và cho dừng thông quan.



Qua xác minh, bà Đỗ Thị Thùy Phương, người đại diện pháp luật của công ty này đã rời khỏi địa phương. Cục Hải quan TPHCM đã chuyển hồ sơ cho Công an TP điều tra theo thẩm quyền và cơ quan này đã ra quyết định truy nã đối với bà Phương.



Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị ai phát hiện bị can Phương ở đâu, báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ điều tra viên Võ Vũ Hoàng, Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TPHCM; số điện thoại 0984.002.586./.