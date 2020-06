Truy sát gia đình vợ rồi treo cổ tự tử

Hung thủ là Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1981 trú xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30’ đêm 24/6, Hậu đến nhà vợ là chị Trần Thị Hoa (SN 1983, xã Chí Đám) và mang theo một con dao bầu. Trong lúc chị Hoa đang ở trong nhà tắm, Hậu đã xông vào đâm khiến người vợ tử vong tại chỗ.

Ông P. và chị C. đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Hùng Vương

Chưa dừng lại, thấy bố và em vợ phát hiện ra vụ việc, Hậu tiếp tục chạy tới đâm một nhát vào bụng của ông Trần Xuân P. (SN 1958) và Trần Thị C. Sau đó, Hậu bỏ về bên nhà treo cổ tự tử. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài. Hiện vợ chồng Hạu đã ly thân một thời gian.



Trao đổi với báo chí, Trung tá Vũ Đình Trung, Trưởng công an xã Chí Đám xác nhận vụ việc và cho biết khi nắm được thông tin, công an xã đã triển khai bảo vệ hiện trường, sau đó báo lên công an huyện, công an tỉnh xử lý. Ngay trong đêm qua, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm pháp y đối với Nguyễn Văn Hậu, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Người dân đã đưa ông P. và chị C. đi cấp cứu tại BV Đa khoa Hùng Vương. Nguồn tin từ BV cho hay, hai nạn nhân bị nhiều vết chém nhưng chủ yếu vào phần mềm. Các bác sỹ của BV Hùng Vương đã tiếp hành cấp cứu, trước mắt hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý./.