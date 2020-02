Truy tìm 2 vật chứng liên quan kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi

Sáng nay (2/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo về việc truy tìm vật chứng là hai chiếc xe máy có liên quan vụ xả súng do nghi phạm Lê Quốc Tuấn gây ra.



Nhiều người dân tại xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, sáng nay họ đã nhận thông báo từ cơ quan chức năng này về việc truy nã các bị can Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; bị can Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm) về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị can Lê Quốc Tuấn (trái) và Phạm Thanh Tâm.

Ngoài ra, người dân xã Trung An cũng nhận được thông báo truy tìm vật chứng liên quan đến trọng án do Tuấn “khỉ” dùng súng AK bắn chết 5 người, 1 người bị thương vào ngày 29/1 và 30/1.

Theo đó, các vật chứng truy tìm gồm: một xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2 – 301.98 (số khung: 10CY074929; số máy: 10B1074939); một xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2 – 595.12 (số khung: HC09E – 0157923; số máy: 9083Y – 157830).

Trước đó, ngày 30/01, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn (tự: Tuấn khỉ) về tội “Giết người; cướp tài sản; tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Ngày 01/02, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (tự: Tý bà Dòm) về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên Phòng vẫn đang ráo riết tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn và Phạm Thanh Tâm. Đây là 02 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác ẩn náu và gây án.

Để nhanh chóng, kịp thời truy bắt 2 đối tượng trên, Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm. Nếu phát hiện thông tin về đối tượng và phương tiện có đặc điểm nêu trên đề nghị thông báo ngay đến Công an TP. Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Trưởng phòng PC02, số điện thoại 0909.262.363 và đồng chí Lê Ngọc Phương – Phó Cục trưởng C02, số điện thoại 0903.005.261) để phối hợp.

Công an Thành phố kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật./.