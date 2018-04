Truy tìm kẻ nổ súng bắn 2 cha con ở Đà Lạt

Ngày 4/4, Công an TP Đà lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang điều tra vụ nổ súng vừa xảy ra trên địa bàn. Hiện tại, công an đang truy tìm đối tượng bắn ông Trương Công Bình (62 tuổi) và con trai là anh Trương Văn An (19 tuổi) cùng trú tại lô 14, khu quy hoạch Hàn Thuyên phải nhập viện điều trị.

Ông Bình và con trai đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: KT)

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, anh Trương Văn An dắt xe máy đi ra ngoài thì bị trúng một viên đạn bên tay trái.

Thấy tay con bị chảy máu, ông Bình chạy đến để băng bó vết thương thì tiếp tục bị trúng đạn ở tay phải. Hai cha con được người thân trong gia đình đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Ông Bình cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, quanh khu vực không có người. Phía trước nhà, xe bán tải mang BKS: 29C-753.26 đậu sát nhà cũng bị trầy xước nghi do bị trúng đạn.

Nhận được tin báo, cơ quan công an TP Đà Lạt có mặt kiểm tra hiện trường và lấy lời khai của nạn nhân./.

