Truy tìm nhóm người lao vào chém công an ở Đà Nẵng

Chiều 19/3, trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, một nhóm thanh niên gây mất trật tự khi lực lượng Công an đến hiện trường giải quyết vụ việc thì bị các đối tượng này hành hung dẫn đến thương tích.



Phan Văn Thuận tại cơ quan Công an

Khoảng 16h40 chiều cùng ngày, Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng nhận tin báo của người dân có vụ gây rối trật tự tại quán nhậu trên đường Âu Cơ. Công an phường đã cử 3 chiến sĩ là Huỳnh Như Sang, Phạm Nguyễn Viết Long và Nguyễn Thành Phương, mặc sắc phục Công an đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Đến nơi, 6 đối tượng gồm: Phan Văn Thuận, Phan Văn Trầm, Phan Văn Thơm, Phan Văn Quế và 2 người chưa rõ lai lịch đang ngồi nhậu tại đây.

Các chiến sĩ công an vào hỏi các đối tượng này “Có sự việc đánh nhau, gây rối trật tự không?”, Thuận lên tiếng trả lời “không có”. Ngay lúc đó Trầm đứng dậy nói: “Ai cho mấy ông vào nhà tao”, rồi đẩy các chiến sĩ Công an ra ngoài cổng.

Khi anh Phương bị đẩy ra phía ngoài, còn lại anh Long và Sang ở bên trong nhà thì Thơm chốt cửa lại. Lập tức, Trầm lấy 1 con dao (loại dao cắt thịt dài 30 cm) ra chém 1 nhát trúng đầu anh Long.



Sau đó, anh Phương giật cửa ra nên các anh Long và Sang chạy ra phía ngoài đường Âu Cơ. Trầm tiếp tục cầm dao chém loạn xạ về phía anh Sang thì bị anh Sang và 1 người dân khống chế. 2 đối tượng Thuận và Thơm đuổi đánh anh Long và anh Phương không được nên quay lại thấy Trầm đang bị khống chế liền chạy lại cầm dao chém 1 nhát vào cánh tay trái của anh Sang và 1 nhát vào đầu người dân, gây thương tích.

Anh Long lao vào can ngăn không cho Thuận tiếp tục chém người thì bị Thuận dùng dao chém thêm 1 nhát vào đầu. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình đấu tranh truy tìm, cơ quan Công an đã đưa đối tượng Phan Văn Thuận (33 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc) về trụ sở làm rõ vụ việc.



Hiện, Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra và truy tìm 2 đối tượng còn lại./.