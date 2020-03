Truy tố hai anh em ruột đâm Đại úy Công an tử vong

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi) cùng ở phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ về tội “Giết người”.



2 anh em Minh và Giàu

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 24/1 (tức 30 Tết), anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1984 ở đường Bùi Thị Xuân, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) là Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, đang khóa cửa nhà để đi bảo vệ đường hoa nghệ thuật.

Lúc này, đối tượng Đặng Ngọc Giàu sau khi nhậu say nhìn thấy anh Hải nên về nhà lấy một cây mác (dao tự chế) dài 55cm đi qua trước nhà anh Hải và thách thức. Sau đó, đối tượng Đặng Ngọc Minh cũng từ nhà đi qua giật cây dao từ tay của Giàu đâm liên tiếp vào người anh Hải, còn Giàu đánh liên tiếp anh Hải. Khi thấy anh Hải nằm bất tỉnh cả hai mới dừng lại.



Anh Hải được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. Cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Giàu. Còn Minh sau khi gây án mang dao đến công an phường đầu thú.



Tại lễ truy điệu, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Đại úy lên Thiếu tá đối với anh Nguyễn Thanh Hải.



Cả hai anh em Minh và Giàu đều có tiền án. Đặng Ngọc Minh từng bị kết án 9 năm tù vì tội xúc phạm Quốc kỳ, còn Đặng Ngọc Giàu từng bị kết án tù 3 năm vì tội cố ý gây thương tích./.