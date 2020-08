Truy tố vụ tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép

Các bị can bị truy tố về tội "tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" gồm Chen Xian Fa, 27 tuổi, Quốc tịch Trung Quốc, trú huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; Hồ Thị Thu Trinh, 24 tuổi, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam và Huỳnh Ngọc Diễm, 41 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Cơ quan công an rà soát người nước ngoài cư trú tại Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 21/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tiến hành khám xét nơi ở của nhóm người này, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện gần 50 máy tính xách tay, gần 200 điện thoại di động và một số tài liệu, thiết bị khác.



Theo hồ sơ, ngày 11/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính nhà số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng phát hiện trong nhà có 4 người Trung Quốc tên Chen Xian Fa, Wang Wen Di (cùng 27 tuổi), Chen Shuang Gui, 26 tuổi và Wang Jiang Bo, 31 tuổi. Những người này đều không có hộ chiếu, thị thực, không có thông tin xuất nhập cảnh trong hệ thống đang quản lý.

Qua điều tra xác định, ngày 23/6/2020, Chen Xian Fa đang ở Trung Quốc liên hệ qua mạng Wechat với Hồ Thị Thu Trinh hỏi thuê một căn nhà có 3 phòng ngủ. Dù biết Chen Xian Fa không có thị thực để nhập cảnh vào Việt Nam nhưng Trinh vẫn đồng ý tìm nhà cho thuê.

Sau đó Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm để liên lạc, thuê nhà số 39 Dương Tử Giang. Thỏa thuận được với chủ nhà mức giá 19 triệu đồng/ tháng trong thời gian 3 tháng, Trinh và Diễm thống nhất nâng giá hợp đồng lên 23 triệu đồng/tháng để hưởng tiền chênh lệch.

Sau khi nhờ tìm được nhà ở Việt Nam, ngày 28/6/2020, Chen Xian Fa rủ Wang Wen Di, Chen Shuang Gui và Wang Jiang Bo nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và được một lái xe người Việt Nam đón về Đà Nẵng, dẫn tới ngôi nhà đã thuê 39 Dương Tử Giang.



Ngày 30/6, nhóm người Trung Quốc nhờ Trinh dẫn đến một ngôi nhà khác trên đường Trần Trọng Khiêm, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng gặp một người có tên Nguyễn Thị Hồng Vi nhận 1 vali màu xanh đen cùng một số túi xách, bên trong có 14 máy tính laptop, 31 điện thoại di động và các thiết bị phụ trợ. Số máy móc này Vi khai có quen một người bạn Trung Quốc (không xác định được là ai) trên Wechat nhờ chuyển thông qua một người Việt Nam khác.



Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Thị Thu Trinh, cơ quan công an thu giữ 31 máy vi tính xách tay, 131 điện thoại di động, 2 USB, 2 hộ chiếu Trung Quốc mang tên Hong Dong Huan, Lu Lipeng, 1 va ly chứa 6 máy vi tính xách tay, 23 điện thoại di động, 6 USB, 5 thiết bị phát Wifi, 6 thẻ có hình dáng giống thẻ ngân hàng có tiếng Trung Quốc và 1 túi xách do Chen Xian Fa gửi.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Ngọc Diễm tại 172, đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Cơ quan điều tra thu giữ 2 máy tính xách tay và các giấy tờ sổ sách.

Đối với Wang Jiang Bo, Chen Shuang Gui và Wang Wen Di có hành vi nhập cảnh trái phép, Cơ quan điều tra đã chuyển cho Cơ quan Xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng xử lý hành chính theo quy định./.