Tú bà 9X điều hành đường dây bán dâm trên Zalo

Công an TP Hà Nội ngày 11/7 đưa tin, Công an quận Bắc Từ Liêm vừa triệt phá đường dây mua bán dâm liên tỉnh do đối tượng Phạm Hoài Thương (SN 1997, trú tại Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định) cầm đầu.



Phạm Hoài Thương tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 9/7, Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại khách sạn N.G trên địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Đấu tranh tại chỗ, các gái mại dâm và người mua dâm khai nhận đã kết nối mua bán dâm thông qua sự môi giới, điều hành của Phạm Hoài Thương.



Tại cơ quan Công an, Thương thừa nhận đã môi giới mại dâm cho 3 đôi nam nữ mua bán dâm tại khách sạn N.G với giá thu của khách là 8 triệu đồng/1 lượt. Sau đó, Thương sẽ trả cho các gái bán dâm 4 triệu đồng, còn Thương giữ 4 triệu đồng tiền công môi giới. Bản thân Thương cũng tham gia bán dâm cho khách với giá 8 triệu đồng/1 lượt và nhận trực tiếp tiền từ khách mua dâm.



Theo điều tra, đường dây mua bán dâm của Thương được thực hiện thông qua nhóm chat trên Zalo. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Thương thu thập số điện thoại của các cô gái có nhu cầu bán dâm từ Bắc vào Nam và cho vào nhóm Zalo. Khi có khách mua dâm, Thương nhắn tin trên nhóm, ai đi khách thì chủ động liên hệ với Thương để chốt giá, thời gian và địa điểm. Khách sẽ trả giá từ 5-10 triệu đồng/1 lượt tùy vào thời gian, địa điểm và yêu cầu của khách.



Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định./.