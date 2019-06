Từ đất cảng vào xứ Nghệ tung tiền tỷ cho vay nặng lãi

Ngày 4/6, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiệu (SN 1988, trú tại huyện An Lão, Hải Phòng) để điều tra hành vi ‘Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự’.



Trước đó, qua quá trình trinh sát nắm tình hình công an huyện Nghi Lộc phát hiện một nhóm đối tượng từ Hải Phòng đến xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thiệu tại cơ quan công an.

Sau khi củng cố đầy đủ các bằng chứng liên quan, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nhà trọ của Thiệu (tại xóm Phong Hồ, xã Nghi Xuân) bắt quả tang đối tượng này đang cùng Nguyễn Văn Sơn (SN 1982) thống kê số tiền thu nợ hàng ngày.

Tại hiện trường, công an thu giữ 24,3 triệu đồng, 1 xe ô tô nhãn hiệu Santafe, 3 xe mô tô, 8 cuốn sổ ghi chép cho vay, thu nợ, 1 chiếc laptop, 1 thanh kiếm và giấy tờ khác liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Thiệu khai nhận mình là người trực tiếp cho vay tiền rồi phân chia địa bàn cho đàn em đi thu tiền, trong đó có Sơn. Khi nhận tiền, người vay phải bớt lại 20% cho Thiệu để trừ dần vào tiền lãi. Đến hẹn, nếu con nợ không trả hoặc bỏ trốn thì Thiệu gọi đàn em từ Hải Phòng vào Nghệ An để đe dọa, gây áp lực để lấy nợ.

Qúa trình điều tra, công an xác định từ 8/2018 đến 23/5, đối tượng này cho hơn 100 người vay tổng cộng 9 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm rõ./.