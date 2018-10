“Tú ông” tiết lộ chiêu dụ các cô gái Nga tham gia đường dây bán dâm

Lời khai của “tú ông” môi giới mại dâm gái Nga: Công an Khánh Hòa vừa triệt phá đường dây các cô gái Nga bán dâm. Đường dây do Nguyễn Mạch Thuyết (35 tuổi, quê Nha Trang) điều hành. Cơ quan chức năng đang tạm giữ đối tượng Thuyết để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Trong ảnh: Đôi nam nữ bị bắt quả tang mua bán dâm trong khách sạn ở Nha Trang, tối 15/10. (Ảnh: VnExpress) Theo Sài Gòn giải phóng, Thuyết - ảnh - đã điều hành đường dây này được hơn 1 năm nay. Do thông thạo tiếng Nga, Thuyết tiếp cận những du khách nữ trông bắt mắt, có nhu cầu kiếm tiền khi đến Nha Trang du lịch, rồi tuyển về thuê nhà nghỉ cho ở và hoạt động mại dâm. Giá cho mỗi lượt đi khách từ 5 triệu - 7 triệu đồng, tuỳ theo thỏa thuận với khách. Trong đó, các cô gái Nga nhận 100 USD còn lại Thuyết hưởng.(Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Kẻ đâm cô gái trẻ trọng thương trên phố Bùi Thị Xuân, Hà Nội ra đầu thú: Hai ngày sau khi ra tay đâm người yêu cũ trọng thương ở phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội), đối tượng Phạm Văn Viên (SN 1994) đã đầu thú tại cơ quan công an.(Ảnh: An ninh Thủ đô) Theo tìm hiểu của phóng viên An ninh Thủ đô, Viên và nạn nhân từng yêu nhau 5 năm khi còn học ở Hải Dương. Tuy nhiên gia đình nạn nhân không ủng hộ mối quan hệ này. Hai người chia tay nhau năm 2016, sau đó Viên liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa để mong cô gái nối lại tình cảm. Trước khi "xuống tay" với bạn gái, đối tượng từng lên Facebook chụp ảnh khoe mua dao. Người thân của nạn nhân đã cảnh báo trước nhưng cô gái chủ quan nghĩ chỉ đe dọa như mọi lần. Trong ảnh: Hiện trường vụ đâm người yêu cũ trọng thương ở Bùi Thị Xuân. Bộ Công an điều tra vụ điện giật 6 học sinh thương vong: Liên quan đến vụ đường điện trung thế bị đứt rơi xuống đất khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ và 4 học sinh khác bị thương xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An, chiều 18/10, Bộ Công an chỉ đạo Viện khoa học hình sự về địa phương tiến hành giám định, xác định nguyên nhân vụ tai nạn này. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Đâm trọng thương 2 người chỉ trong 3 ngày: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phú, 39 tuổi, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế về hành vi cố ý gây thương tích. Trong khi đang bị điều tra do liên quan đến một vụ xô xát, đánh nhau gây thương tích, Phú tiếp tục gây thương tích cho một người khác. Hai vụ đánh người diễn ra trong 3 ngày. Bắt giữ 5 đối tượng mang vũ khí nóng đi thanh toán đối thủ: Từ tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra hành chính nhà anh Phạm Văn Minh biệt danh “Minh mã tấu”, 31 tuổi, ở xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, phát hiện 5 đối tượng đang tụ tập cùng với hơn 20 loại vũ khí nóng như dao và mã tấu. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua các hung khí trên mạng cách đây 2 tháng, dùng để đi “thanh toán” đối thủ trên địa bàn. Theo cơ quan công an, trong nhóm đối tượng này có nhiều cá nhân đã từng có tiền án, tiền sự.

